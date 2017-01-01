ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anneler günü incisi 67 burda'da

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:00
Anneler günü incisi 67 burda'da
Anneler günü incisi 67 burda'da

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 13-14 Mayıs Anneler gününe özel etkinlik düzenlenecek.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek, JLL Türkiye tarafından yönetimi ve kiralaması yürütülen Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi annelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 13 -14 Mayıs tarihleri arasında Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek. Esas 67 Burda AVM'de aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçilere inci kolye hediye edilecek.
(SÖ-SÖ-Y)

10.05.2017 16:09:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi
YEREL

BEÜ'DE 11. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı
YEREL

OBEZİTE VE DİYABETİN TESPİTİ VE MÜCADELE EYLEM PLANI PROJESİ BAŞLADI
Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEDE RESİM SERGİSİ AÇTI
Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar
YEREL

ŞARAMPOLE DÜŞMEMESİ İÇİN KAMYONETİ HALATLA BAĞLADILAR
Rektör Özer'den düzenleme kuruluna teşekkür
YEREL

REKTÖR ÖZER'DEN DÜZENLEME KURULUNA TEŞEKKÜR
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı
YEREL

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİNE BAŞHEKİM YARDIMCISI ATANDI
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Milli sporcudan Karayılmaz'a ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCUDAN KARAYILMAZ'A ZİYARET
Kdz. Ereğli'ye şehitler tepesi yapılacak
YEREL

KDZ. EREĞLİ'YE ŞEHİTLER TEPESİ YAPILACAK
Bayan Uysal'dan öğrencilere gıda ve giyim yardımı
YEREL

BAYAN UYSAL'DAN ÖĞRENCİLERE GIDA VE GİYİM YARDIMI
Atıl İnsan Kaynaları'ndan Akdemir'e suç duyurusu
YEREL

ATIL İNSAN KAYNALARI'NDAN AKDEMİR'E SUÇ DUYURUSU
Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sistemi yenileniyor
YEREL

GAZİPAŞA CADDESİ'NİN ELEKTRİK SİSTEMİ YENİLENİYOR
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine davet etti
YEREL

UYSAL, OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİNE DAVET ETTİ
Güngör, Rektör Mahmut Özer'i ziyaret etti
YEREL

GÜNGÖR, REKTÖR MAHMUT ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Alaplı'da 'Asayiş Huzur' uygulaması yapıldı
YEREL

ALAPLI'DA 'ASAYİŞ HUZUR' UYGULAMASI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!