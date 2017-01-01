Anneler günü incisi 67 burda'da
(Fotoğraflı)
Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 13-14 Mayıs Anneler gününe özel etkinlik düzenlenecek.
Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek, JLL Türkiye tarafından yönetimi ve kiralaması yürütülen Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi annelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 13 -14 Mayıs tarihleri arasında Anneler Günü'ne özel etkinlik düzenlenecek. Esas 67 Burda AVM'de aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan ziyaretçilere inci kolye hediye edilecek.
(SÖ-SÖ-Y)
10.05.2017 16:09:05 TSI
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