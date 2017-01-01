YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya'dan TSYD Adana Şubesine Ziyaret

Malatya'dan TSYD Adana Şubesine Ziyaret



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - TSYD Malatya Temsilciliği bağlı olduğu TSYD Adana Şubesini ziyaret ederek yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Adana Demirspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde TSYD Adana Şubesini ziyaret eden TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner ve TSYD Üyesi Hüseyin Erduran, TSYD Adana Şube Başkanı Adnan Boyraz ve TSYD Asbaşkanı Kerim Hoşfikirer ve Adana Organizasyon görevlisi Mehmet Önal'a, futbol sezonu süresince Malatya'da yapılan TSYD etkinlikleri hakkında bilgi verdiler.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve TSYD yönetimini Malatya'ya davet edeceklerini kaydeden Malatya Temsilcisi Vahap Güner "Futbol sezonu süresince TRT Spor spikerkerleri ile tecrübe paylaşım toplantılarını gerçekleştirdik. Verdiğiniz destekle önemli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl birde TSYD Genel Başkanı ile birlikte Adana Şube yöneticilerimizi de Malatya'da ağırlamak istiyoruz" dedi.

TSYD Adana Şube Başkanı Adnan Boyraz, "Malatya temsilciliğimizin etkinliklerini ilgiyle takip ediyoruz. Konuşmacılara TSYD Plaketi verilmesi için bizde gerekli plaketleri Temsilciliğimize verdik" dedi.

TSYD Asbaşkanı Kerim Hoşfikirer, Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yurt dışına giderken kendisini aradığını ve Malatya Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikleri yakından takip ederek desteklenmesini istediğini belirterek "TSYD olarak Malatya'ya Genel Başkanımızla birlikte gelerek bir toplantı yapmak istiyoruz. Malatya Temsilciliğimizi önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. TSYD Bayraklarını Malatya'da her gördüğümüzde mutlu oluyoruz" diye konuştu. TSYD Adana Şubesi Organizasyon Sorumlusu Mehmet Önal, bölge illerinden Malatya'nın çalışmalarını takip ettiğini ifade etti.

TSYD Malatya temsilcisi Vahap Güner, Şube Başkanı Adnan Poyraz, TSYD Asbaşkanı Kerim Hoşfikirer ve Mehmet Önal'a Malatya kayısısı hediye etti.

(MT-SD-Y)



10.05.2017 16:09:22 TSI

NNNN

