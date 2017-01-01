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İletişim Fakültesi öğrencileri sürücülere sürücülere karanfil ve lokum dağıttı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:00
İletişim Fakültesi öğrencileri sürücülere sürücülere karanfil ve lokum dağıttı
İletişim Fakültesi öğrencileri sürücülere sürücülere karanfil ve lokum dağıttı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Bor yolunda gerçekleştirilen Trafik haftası etkinliği kapsamında öğrenciler ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü eğitmeni Baş polis Akif Çimencan trafikte yayalara yol veren sürücülere lokum, karanfil ve broşür dağıttı.
Yaptıkları etkinlik hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi öğrencisi, İhsan Emen Kılıçbay, ''Niğde'de bir farkındalık oluşturmak amacı ile Trafik haftasında yayalara yol veren bir takım hediyeler vermek istedik. Şuanda uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Bize destek olan Niğde Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Sürücüler bu etkinliğimizden çok memnun oluyorlar. Memnuniyetlerinin yüzlerindeki ve gözlerinde gülümsemeden görebiliyoruz" dedi.
(MB-YE-SK)

10.05.2017 16:09:29 TSI
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