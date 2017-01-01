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Öğrencilerden resim sergisi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Abdülkadir Eriş Ortaokulu öğrencileri tarafından Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde resim sergisi açıldı.

Öğrenciler tarafından yaklaşık 1 yılda hazırlanan ve birbirinden önemli eserlerin bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü. Sergi hakkında bilgi veren Abdülkadir Eriş ortaokulu resim öğretmeni Seval Aydoğan, serginin 1 gün boyunca açık kalacağını söyleyerek, sergiye ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Öğrencilerin büyük bir emekle sergiyi hazırladığını belirten Aydoğan, amaçlarının öğrencilerin el becerilerini geliştirmek olduğunu kaydetti.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 16:10:07 TSI

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