Öğrencilerden resim sergisi
(Fotoğraflı)
MALATYA (İHA) - Malatya Abdülkadir Eriş Ortaokulu öğrencileri tarafından Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde resim sergisi açıldı.
Öğrenciler tarafından yaklaşık 1 yılda hazırlanan ve birbirinden önemli eserlerin bulunduğu sergi yoğun ilgi gördü. Sergi hakkında bilgi veren Abdülkadir Eriş ortaokulu resim öğretmeni Seval Aydoğan, serginin 1 gün boyunca açık kalacağını söyleyerek, sergiye ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Öğrencilerin büyük bir emekle sergiyi hazırladığını belirten Aydoğan, amaçlarının öğrencilerin el becerilerini geliştirmek olduğunu kaydetti.
(BT-SD-Y)
10.05.2017 16:10:07 TSI
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