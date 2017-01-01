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Salihli'de el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kursiyerler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan çok sayıda eser yılsonu sergisinde görücüye çıktı.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen serginin açılış töreninde konuşan Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yazka, 2016/2017 eğitim öğretim yılında merkez olarak 361 kurs açıldığını ve açılan kurslara ise 9 bin 175 kursiyerin katıldığını söyledi. Yazka, 124 kursun ise aktif olarak devam ettiğini ifade etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ise Salihli Belediyesi olarak talep olduğu takdir de her türlü eğitim alanında destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kursiyerleri başarılarından dolayı kutlayan İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, "Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, dikiş-nakış olmak üzere yılda birçok kurs açarak, binlerce vatandaşımıza meslek öğretiyor. Müdürlüğümüz bundan sonra da araştırma yapıp, halkın ve Salihli'nin ihtiyaç duyduğu kurslara öncelik vermesi ön büyük temennimizdir. Bugün burada da kursiyerlerimizin bir yıllık emekleri var. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından karma serginin açılışı gerçekleştirilirken, açılışta Halk Oyunları ekibi gösterilerini sunarken, açılışta ayrıca kursiyerler tarafından işaret dili ile ilahiler söyledi.

Açılış sonrası protokol üyeleri sergiyi gezerken, karma serginin 12 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacağı öğrenildi.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi'ndeki yıl sonu karma sergi açılış törenine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Müftü Nurullah Sadıç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(BA-SC)



10.05.2017 16:10:29 TSI

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