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Akçaabat'ta miniklere toprak sevgisi aşılandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:02
Akçaabat'ta miniklere toprak sevgisi aşılandı
Akçaabat'ta miniklere toprak sevgisi aşılandı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından çocuklara toprak sevgisini aşılamak ve bu alışkanlıkları kazandırmak için ilçedeki bazı okullarda tohum ve saksı dağıtımı yapıldı.
Özellikle anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmada minikler fidan dikimi yapmaya, yeşili ve doğayı sevmeye teşvik ediliyor. Tohum Üreticileri ve Sanayicileri Alt Birliği Başkanlığınca temin edilen saksı, tişört, kalem, bloknot ve madalyalar Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Murat Köse İlkokulu'nda öğrencilere verildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan bu etkinliklerde genç yaşta eğitim ile çevre bilinci oluşturması hedeflendi.
(OK-ÖS-Y)

10.05.2017 16:11:32 TSI
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