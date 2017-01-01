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Büyükşehir'in minik voleybolcuları Bulgaristan yolcusu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:07
Büyükşehir'in minik voleybolcuları Bulgaristan yolcusu
Büyükşehir'in minik voleybolcuları Bulgaristan yolcusu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor minik bayan Voleybol Takımı, Bulgaristan'da düzenlenecek 'Mini Voleybol Kupası'na davet edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, 12-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya katılacak olan küçük voleybolcularla yemekte bir araya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor minik bayan voleybol takımı 12-14 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek olan 'Mini Voleybol Kupası'na davet edildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü küçük voleybolcular için düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen moral yemeğinde Güzgülü'nün yanı sıra, Büyükşehir Belediyespor Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Süleyman Bozkan, yardımcı antrenörler ve yetkililer de hazır bulundu.

"Önce ülkemizi, sonra da Manisa'yı temsil edeceksiniz"
Minik voleybolcularla Halil Onultmak Spor Tesislerinde bir araya gelen Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, "Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak en büyük amacımız, kulübün içerisinde arkadaşlığı sağlamaktır. Yaz okullarımıza ayrıca önem vererek, burada başarının yanı sıra arkadaşlığı, dostluğu ve birlik beraberlik kavramını da aşılıyoruz. Büyükşehir Belediyespor mini bayan voleybol takımı olarak sizler artık bu yetişkinliğe eriştiniz. Profesyonel Bayan Voleybol Takımımızın arkasından yetişerek geliyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bulgaristan'da düzenlenecek olan Mini Bayan Voleybol kupasında ilk önce Türkiye'yi, ardından Manisa'yı temsil etme şansınız olacak. Çoğunuz ilk defa yurt dışına çıkacaksınız. Başarılı olmak tabi ki önemli, ancak daha önemli olan bir şey varsa o da sizlerin tecrübe sahibi olmasını sağlamaktır. Birlik beraberlik içinde sağ salim gidin en güzel şekilde ülkemizi ve şehrimizi temsil edin ve sağ salim dönün. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sizlere selamlarını getirdim" diye konuştu.

"Tecrübe sahibi olacaksınız"
Büyükşehir Belediyespor Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'ne sizlere böylesine güzel bir fırsatı sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ise, "Bulgaristan'tan davet geldiğinde sizlerin gitmesini en çok ben istedim. Büyükşehir Belediyespor bünyesinde öncelikle Türkiye'yi ve Manisa'yı temsil etmeniz bizler içinde büyük bir gururdur. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü'ne konuyu ilettiğimizde tereddüt etmeden kabul ettiler. Sizlerin tecrübe edinmeniz açısından ileride büyük fayda sağlayacak bu turnuvada başarılı olacağınıza da inancımız yüksektir. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Türkiye'yi temsil edecek
Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde düzenlenecek olan 'Mini Voleybol Kupası'na Bulgaristan'dan 'Maritsa', 'Velbazhd' ve 'Bdin-Vida' takımları, Romanya'dan 'Craiova', Sırbistan'dan 'Millenium' ve Türkiye'den Manisa Büyükşehir Belediyespor takımı katılacak. 12-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan turnuvada müsabakalar Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde oynanacak.
(SC-Y)

10.05.2017 16:16:52 TSI
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