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Didim Kutsal Yol Yürüyüşüne hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim'de hafta sonunda yapılacak olan Kutsal Yol Yürüyüşüyle ilgili olarak Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya yürüyüşe destek olacak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Didim Belediye Meclis Salonunda düzenlenen basın toplantısına Başkan Atabay'ın yanı sıra Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, DİTAB Başkanı ve Meclis Üyesi Sevinç Karataş, Didim Ticaret Odası Meclis Üyesi Hikmet Atilla, Didim Derneği Başkanı Ali Budak, DİÇEP Sözcüsü Türker Ertuncay ve DİÇEP üyeleri ADD Didim Şubesi adına Mehmet Ali Pekdemir ile basın mensupları katıldı.

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Kutsal yol yürüyüşü için toplandıklarını kaydederek "Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Vegan Festivai sayesinde Didim basında çıkan haberlerle her yerde tanındı. Didim'e hiç bilmeyen yada ilçeye girmeyen kişiler basında gördükleriyle Didim'e girdi ve bir şeyle kafasında kaldı. Hafta sonunda yapılan Triatlon yarışmalarıyla da Didim adını duyurdu. Bunun uluslar arası standartları var. Bu yarışlar yapılırken yolların kapatılmasıyla ilgili de bazı tepkiler aldık ama bunların hepsi bir süreç"dedi.



Başkan Atabay konuşmasında Tales Festivaline değinerek "Tales Festivalini ay sonunca yapacağız. Didim Derneği bu işin içerisinde; Tales de kutsal yolun içerisinde aslında; ileri de bir bütün olarak nasıl yaparızı ele alacağız. Kutsal yol sonrasında Tapınağa ulaşıyoruz. Burayla ilgili de bir fikrimiz var ama bunu sonra açıklayacağız. Burası sonuçta bir kehanet merkezi;bunlar hep iç içe olacak şeyler."diye konuştu.



Hafta sonunda yapılacak Kutsal yol yürüyüşüyle ilgili bir takım açıklamalara da üstü kapalı cevap veren Başkan Atabay "Bu etkinliğe çelmek takmak isteyenler olacak ama biz yolumuza bakacağız. Yürüyüş grupları en büyük destekçimiz. Bazı gruplar sitem getirdi ama TÜRSAB bu konuyla ilgili rehber şartı getirdi. Biz belediye olarak bu konuda bir rehberi görevlendireceğiz. Zaten amaç farkındalık yaratıp spor yapmak değil mi? Bazı arkadaşlar katılmayacaklarını söylediler biz rehber bulundurup yürüyüş yapacağız. Sorunları da büyütmemek lazım. Oturup konuşulur bunlar, sürüden ayrılmaya gerek yok. Bunlar bir şekilde çözülür. Ayrıca yürüyüş günü Anneler gününe denk geldiğinden bu yıl ki yürüyüşümüze Annelerimize adayacağız."dedi.



Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş ise bu yıl ki Kutsal yol yürüyüşü için cumartesi gününden grupları kamp merkezi olan Orman kampında ağırlayacaklarını belirterek "Akşam da onlar için Orman kampında bir müzik etkinliğimiz oalcak. Sabahta kendilerine kahvaltı verilecek ve araçlarla yürüyüşün başlayacağı Orman kampına götürülecek. Akköy'de saat 10:00'de başlayacak yürüyüş saat 14:00'de Tapınakta sona erecek."dedi.

Basın toplantısında konuşan Didim Derneği Başkanı Ali Budak ise Didim'de son günlerde yapılan bir çok etkinlik ile spor ve kültürel faaliyetlerle güzel işlerin yapıldığını söyledi. Budak Kültür turizmi açısında eksikliklerin olduğunu fakat yapılan etkinliklerle bunun giderilmeye çalışıldığını kaydederek "Tales Festivali bu anlamda çok güzel; Çünkü bilimin ilk doğduğu yer Milet ve Tales'te modern bilimin kurucusu; elimizde çok büyük bir değer var. Bu değer Avrupa'da olsa Dünya burada yapılacak etkinliklerle tanınırdı. Biz bu festivali çok önemsiyoruz. Bu festivalde Türk Zeka Vakfı ile birlikte bir yarışmada düzenledik ve sanal ortamda bunu paylaştık. Gençler kategorisinde doğru yanıt verenler arasında yapılacak çekilişle 2 kişiyi Uzay Kampı Türkiye'de de hafta sonu konaklamalı yaz kampı ödülü verilecek. Yetişkinler arasında doğru yanıt verenlerde yapılacak çekilişle Nesin Matematik Köyün de konaklamalı istenilen bir etkinliğe gönderilme ödülü verilecek" dedi.

(HÇ-MB-Y)



10.05.2017 16:18:07 TSI

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