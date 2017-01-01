YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri

Öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci semineri verildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şanlıurfa Atık su Arıtma Tesisi ve Atık su Kollektörlerinin Yenilenmesi ve İnşaatı Projesi kapsamında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ilk okul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Su Tasarrufu ve Çevre Bilinci" konulu eğitim seminerleri düzenleniyor. 8 -12 Mayıs 2017 tarihleri arasında 4 ilkokul ve 4 ortaokulda düzenlenen seminerlerde su tasarrufu yöntemleri, temel çevre bilinci, geri dönüşüm ve küresel ısınma konuları öğretici videolar eşliğinde öğrencilere anlatılıyor. Benzer eğitim programlarının gelecek eğitim yılı başında başka okullarda da düzenlenmesi planlanıyor.

(Şİ-SD-Y)



10.05.2017 16:22:08 TSI

NNNN

