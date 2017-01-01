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Malatya'daki Kitap Fuarı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:15
Malatya'daki Kitap Fuarı
Malatya'daki Kitap Fuarı
- Hayatı Kucaklayan Yazılar kitabının yazarı Erol Afşin:
- "Fuarın 15 Temmuz şehitleri anısına ithaf edilmesi çok önemli ve vefalı bir tutum"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - "Hayatı Kucaklayan Yazılar" kitabının yazarı Erol Afşin, Malatya Kitap Fuarının 15 Temmuz şehitleri anısına ithaf edilmesinin çok önemli ve vefalı bir tutum olduğunu belirterek, "15 Temmuz darbe girişiminden sürekli olarak bahsetmemiz gerekiyor ki yeni nesil unutmasın ve ülkemizde bir daha darbe olmasın" dedi.
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında yer alan Malatyalı yazarlardan Erol Afşin kitapseverlerle buluştu.
Fuarın çok güzel geçtiğini belirten Afşin, fuar kapsamında yazarların okullara giderek öğrencilerle buluşmasının da çok önemli olduğunu kaydetti.
Kendisinin de bu kapsamda Pazartesi günü Suluköy Kahramanlar Ortaokuluna gittiğini hatırlatan Afşin, "Oradaki çocukların hasbi yaklaşımı her şeye değerdi. İlk defa okullarına bir yazar gelmenin sevinciyle çocuksu soruların verdiği samimiyet her şeyin üstedir. Bu yüzden bu fuarı çok önemsiyorum. Bu tür etkinlikler beni ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.
Afşin, Malatya 6. Anadolu Kitap Fuarının bu yıl onur konuğu olarak Mehmet Doğan'ın seçilmesiyle ilgili olarak ise, "Mehmet Doğan bey sadece sözlük çalışmasıyla bile bütün takdirleri hak ediyor. Dil üzerine eserler vermek, sözlükler yazmak yoğun çaba ve gayret isteyen bir iştir. Yıllarını yazmaya, dil yanlışlarını düzeltmeye ve yazarlara adamış bir ömür. Kendisinin onur konuğu olması beni çok mutlu etti" değerlendirmesinde bulundu. Kitap fuarının bu yıl da dolu dolu geçtiğini belirten Afşin, Malatya Valisi Mustafa Toprak'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Afşin son olarak, fuar kapsamında 13-14 Mayıs tarihleri arasında Kent Kitap standındaki saat 14.00'da ki imza gününe tüm okurları davet etti.
(BT-SD-Y)

10.05.2017 16:24:14 TSI
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