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Cizre Belediyesi 60 dönümlük yeşil alan için 100 tonluk su deposu yapıyor



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Sur Mahallesi'ndeki 60 dönümlük fidanlık alan için 100 tonluk su deposu yapıyor.

Sur Mahallesi Şahin Tepe mevkiinde 60 dönümlük fidanlık alanın sulama ihtiyacını karşılamak için Cizre Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından 100 tonluk su deposu yapılıyor. Cizre Belediyesi kentin yeşil alan eksikliğini gidermek ve kentimize modern bir görünüm kazandırmak amacıyla Sur Mahallesi Şahin Tepe mevkiinde 60 dönümlük alanda mesire ve yeşillendirme çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettirirken, fidanların su ihtiyacını gidermek ve sulama sorununu ortadan kaldırmak için 100 tonluk su deposu çalışmalarını başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 100 tonluk su deposuyla 60 dönümlük yeşil alanın sulama sorunu ortadan kaldırılmış olacak.

(AY-AKK-Y)



10.05.2017 16:25:43 TSI

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