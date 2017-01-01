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OMÜ kan veriyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:17
OMÜ kan veriyor
OMÜ kan veriyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı ile "Hedef 25" isimli proje imzalayarak kan bağışına destek oldu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senato Salonu'nda imzalanan "Hedef 25" isimli proje kapsamında üniversitede kan bağışı ve kan bağışçı sayısının arttırılması hedefleniyor.
İmza törenine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve OMÜ Senatosu üyeleri ile üniversite çalışanları katıldı.

"En önemli çözüm ortağımız OMÜ"
Tören, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım'ın Kızılay Kan Merkezi'nin çalışmaları ve faaliyet alanlarını anlattığı sunum ile başladı. Dr. Yıldırım üniversite kampüsünde öğrencilerden bağışlanan kan oranlarıyla bilgiler paylaştı. Faaliyet yürüttükleri bölgede en önemli çözüm ortaklarının Ondokuz Mayıs Üniversitesi olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, her 4 saniyede bir 1 ünite kana ihtiyaç duyulan bir ortamda üniversitenin ve üniversite öğrencilerinin hayata kan vermek adına katkısının son derece önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. Dr. Muhsin Yıldırım, protokolle beraber daha başarılı ve daha etkili bir kan bağışı ve kan bağışçısı elde etmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

"Herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz"
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise yaptığı konuşmada kan bağışının önemine değinerek, "Üniversite olarak böyle hayırlı bir çalışma içerisinde bulunmayı hem vazife sayıyoruz hem de çok mutlu oluyoruz. Üniversitemiz genç nüfusun yoğunluklu olduğu bir kurum ve burada bu farkındalığın yaygınlaştırılmasının hakikaten yararı olacaktır. Herkesi gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Sizlere de emekleriniz için teşekkür ederiz, hayırlı olsun" dedi.
Konuşmaların ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel arasında protokol imzalanarak "Hedef 25" isimli proje hayata geçirildi.
Etkinliğin sonunda Rektörlük fuaye alanında oluşturulan kan bağışlama alanında bağışçılar kan verdi. Başlayan kampanya ile ilk kanı OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı vererek tüm çalışanları kan vermeye davet etti.
(SAM-SLH-Y)

10.05.2017 16:26:42 TSI
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