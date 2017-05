YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Bakıcı'nın Engelliler Haftası mesajı

Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Engelliler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında; "Engellilik yalnızca engellilerin ya da ailelerin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar ve birey olarak vatandaşlarımızın konuya gösterecekleri ilgi, duyarlılık ve destekleri onların, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarına, sosyal yaşama katılmalarına hız kazandıracak; gerçekleştirilecek çalışmalar engellilerimizin yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Her birey ya engelli, ya da engelli adayıdır. Engellilerin hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri temel bir insan hakkıdır. Toplum olarak onlara sahip çıkılması, olası olumsuzluklardan tüm engellileri koruma ve onlara insanca yaşam alanı sağlamak amacıyla güç birliği ve gönül birliği yapılması en büyük amacımızdır. Tasarladığımız her projeye engelli vatandaşlarımızın rahatını düşünerek yön veriyoruz. Hayatı paylaşmaya engel yok. Yaptığımız her uygulamada ve tasarladığımız her projede engelli vatandaşlarımızın rahatını ve kullanabilirliğini düşünüyoruz. Bundan sonra da gerçekleştireceğimiz her projede engelli bireylerimizi göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engellilerimizin engellerinin kaldırılması, daha huzurlu ve mutlu bir gelecek geçirmeleri temennisiyle Engelliler Haftası'nı kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

10.05.2017 16:26:59 TSI

