YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fırıncılara Hijyen paket dağıtıldı

Fırıncılara Hijyen paket dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Fırıncılara hijyen paketi dağıtıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül ile birlikte Kilis'teki fırıncıları ziyaret ederek hijyen paketi verdiler. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, "Kilis Esnafa Odaları Birliği ve Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül ile fırıncılarımızı ziyaret ederek hijyen konusunda farkındalık oluşturmak için hijyen paketlerimizi fırıncılarımıza takdim ettik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül ise "Fırıncı esnafımıza bir hijyen eğitim çalışması içerisindeyiz. tüm fırıncılarımıza hijyen eğitimi önümüzdeki günlerde verilecek. Bu anlamda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Şube Müdürü Osman Bolatkıran ile birlikte fırıncı esnafımızı ziyaret ederek onlara bir hijyen paketi takdim ettik. Hijyen paketimizde bone, eldiven ve maske yer alıyor" dedi.

(MAD-SD-Y)



10.05.2017 16:27:21 TSI

NNNN

