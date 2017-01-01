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Türk Halk Müziği Korosu'ndan "Bahar Konseri"



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu tarafından hazırlanan "Bahar Konseri" adlı program 14 Mayıs Anneler Günü'nde yapılacak.

Bozüyük Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Bahar Konseri programı 14 Mayıs 2017 Pazar günü akşamı saat 20:00'de Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılacak. Şef Mehmet Uysal yönetiminde, iki bölüm halinde gerçekleştirilecek konser programında koro ve solo olmak üzere yurdun çeşitli yörelerine ait toplam 22 türkü seslendirilecek. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu konser programı vatandaşlara ücretsiz olarak sunulacak.

(FSİ-Y)



10.05.2017 16:27:24 TSI

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