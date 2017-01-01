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KARDEMİR'de acil durum tatbikatları yapıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - "İş Sağlığı ve Güvenliği"ni en önemli ve öncelikli konu olarak belirleyen ve "Sıfır İş Kazası" nı hedefleyen KARDEMİR A.Ş'de, buna yönelik faaliyetler de aralıksız sürdürülüyor.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri fabrikalarında geçtiğimiz hafta başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliklerine, Acil Durum Tatbikatları ve 5S Tertip Düzen Sistemi bayrak törenleri ile devam edildi.

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki ilk acil durum tatbikatı, Çelik Üretim ve Sürekli Dökümler Başmüdürlüğünde yapıldı. Karabük Belediyesi itfaiyesinin de katıldığı tatbikatta, çelikhanede yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki vinçte rahatsızlanan bir personelin kurtarılarak hastaneye sevk edilmesi canlandırıldı. Sinter Fabrikalarındaki yangın tatbikatında ise senaryo gereği tesiste çıkartılan yangın, güvenlik çemberine alınarak Kardemir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İSG haftası nedeniyle düzenlenen son tatbikat ise Ray Profil Haddehanesinde gazdan zehirlenen bir çalışanın gazlı bölgeden kurtarılması oldu. Senaryo gereği, tav fırını bölgesinde kok gazı sızıntısından zehirlenerek baygınlık geçiren bir çalışana, Kardemir İş Yeri Sağlık Birimleri acil durum müdahale maskeleri ile müdahale ederek, çalışanı gazlı bölgeden kurtardı.

Kardemir İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlar sonrasında ünite yetkilileri, acil durum sorumluları ve çalışanların katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılarak, süreçler gözden geçirildi ve yeni İSG önerileri alındı.

Kardemir'de İSG haftası nedeniyle 5S tertip düzen sisteminin uygulandığı iki farklı ünitede de bayrak asma törenleri düzenlendi. Enerji Tesisleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Haddehane Su Sistemleri ile Kalite Metalürji ve Laboratuvarlar Müdürlüğü bünyesinde yer alan Numune Hazırlama Laboratuvarına tertip ve düzeni simgeleyen 5S bayrakları asıldı. Düzenlenen bayrak asma törenlerine ünite çalışanları ve aileleri katıldı. Kardemir'de geçtiğimiz yıllarda da 8 farklı ünitede tertip düzeni simgeleyen 5S bayrakları asılmıştı.

Kardemir'de İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca kaza paylaşım sunumları, haberli güvenlik turları, 5s tertip düzen sistemi uygulamaları, emniyetsiz şartların ve çalışan hareketlerinin belirlenerek giderilmesine yönelik yatırım ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, düzenlenen tatbikatlar ile devam edeceği bildirildi.

(YE-YE-Y)



10.05.2017 16:27:48 TSI

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