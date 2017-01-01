ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARDEMİR'de acil durum tatbikatları yapıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:18
KARDEMİR'de acil durum tatbikatları yapıldı
KARDEMİR'de acil durum tatbikatları yapıldı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - "İş Sağlığı ve Güvenliği"ni en önemli ve öncelikli konu olarak belirleyen ve "Sıfır İş Kazası" nı hedefleyen KARDEMİR A.Ş'de, buna yönelik faaliyetler de aralıksız sürdürülüyor.
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri fabrikalarında geçtiğimiz hafta başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliklerine, Acil Durum Tatbikatları ve 5S Tertip Düzen Sistemi bayrak törenleri ile devam edildi.
4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamındaki ilk acil durum tatbikatı, Çelik Üretim ve Sürekli Dökümler Başmüdürlüğünde yapıldı. Karabük Belediyesi itfaiyesinin de katıldığı tatbikatta, çelikhanede yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki vinçte rahatsızlanan bir personelin kurtarılarak hastaneye sevk edilmesi canlandırıldı. Sinter Fabrikalarındaki yangın tatbikatında ise senaryo gereği tesiste çıkartılan yangın, güvenlik çemberine alınarak Kardemir itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İSG haftası nedeniyle düzenlenen son tatbikat ise Ray Profil Haddehanesinde gazdan zehirlenen bir çalışanın gazlı bölgeden kurtarılması oldu. Senaryo gereği, tav fırını bölgesinde kok gazı sızıntısından zehirlenerek baygınlık geçiren bir çalışana, Kardemir İş Yeri Sağlık Birimleri acil durum müdahale maskeleri ile müdahale ederek, çalışanı gazlı bölgeden kurtardı.
Kardemir İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlar sonrasında ünite yetkilileri, acil durum sorumluları ve çalışanların katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılarak, süreçler gözden geçirildi ve yeni İSG önerileri alındı.
Kardemir'de İSG haftası nedeniyle 5S tertip düzen sisteminin uygulandığı iki farklı ünitede de bayrak asma törenleri düzenlendi. Enerji Tesisleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Haddehane Su Sistemleri ile Kalite Metalürji ve Laboratuvarlar Müdürlüğü bünyesinde yer alan Numune Hazırlama Laboratuvarına tertip ve düzeni simgeleyen 5S bayrakları asıldı. Düzenlenen bayrak asma törenlerine ünite çalışanları ve aileleri katıldı. Kardemir'de geçtiğimiz yıllarda da 8 farklı ünitede tertip düzeni simgeleyen 5S bayrakları asılmıştı.
Kardemir'de İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca kaza paylaşım sunumları, haberli güvenlik turları, 5s tertip düzen sistemi uygulamaları, emniyetsiz şartların ve çalışan hareketlerinin belirlenerek giderilmesine yönelik yatırım ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, düzenlenen tatbikatlar ile devam edeceği bildirildi.
(YE-YE-Y)

10.05.2017 16:27:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Atletizm şenliği dolu dolu geçti
YEREL

ATLETİZM ŞENLİĞİ DOLU DOLU GEÇTİ
Çiçek şelalesi büyük beğeni topladı
YEREL

ÇİÇEK ŞELALESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
SAKEM kursiyerlerinden sergi
YEREL

SAKEM KURSİYERLERİNDEN SERGİ
Vergili: &quot; Nikâhını kıydıramayan vatandaşların nikâh masrafını üstleneceğiz&quot;
YEREL

VERGİLİ: " NİKÂHINI KIYDIRAMAYAN VATANDAŞLARIN NİKÂH MASRAFINI ÜSTLENECEĞİZ"
Genel Sekreter Uzun'dan Beraat Kandili mesajı
YEREL

GENEL SEKRETER UZUN'DAN BERAAT KANDİLİ MESAJI
Genel Sekreter Uzun: &quot;Türkiye'de yeniden ilkleri yapacağız&quot;
YEREL

GENEL SEKRETER UZUN: "TÜRKİYE'DE YENİDEN İLKLERİ YAPACAĞIZ"
Eflani'de ev yangını
YEREL

EFLANİ'DE EV YANGINI
Başkan Sözen'e süpriz doğum günü
YEREL

BAŞKAN SÖZEN'E SÜPRİZ DOĞUM GÜNÜ
Karabük'te Engelliler Haftası etkinlikleri
YEREL

KARABÜK'TE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 64 bin 340 oldu
YEREL

KARABÜK'TE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ 64 BİN 340 OLDU
TSO Başkanı Özcan'nın Berat Kandili mesajı
YEREL

TSO BAŞKANI ÖZCAN'NIN BERAT KANDİLİ MESAJI
Kardemir Karabükspor'u rahatlatan galibiyet
YEREL

KARDEMİR KARABÜKSPOR'U RAHATLATAN GALİBİYET
KBÜ'de 2. Akciğer Günleri düzenlendi
YEREL

KBÜ'DE 2. AKCİĞER GÜNLERİ DÜZENLENDİ
18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne doğru
YEREL

18. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ'NE DOĞRU
Yeni kimlikte yıl sonu hedefi 60 bin
YEREL

YENİ KİMLİKTE YIL SONU HEDEFİ 60 BİN
Vali Aktaş, Akkışla Köyünü ziyaret etti
YEREL

VALİ AKTAŞ, AKKIŞLA KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!