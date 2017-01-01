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Serdivan Belediyesi ekipleri sineksiz bir yaz için görev başında



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi, yaz öncesi ilçe genelinde sinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; ilçe genelinde vektörlerle mücadele çalışmalarına başlanıldığı belirtilirken, yapılan ilaçlama çalışmalarında ekosisteme ve insan sağlığına zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığının izin verdiği ruhsatlı ilaçların kullanıldığı bildirildi. Vektörlerin yoğun şekilde bulunduğu yerlerin daha önceden tespit edilerek haritalandırıldığı ve ekiplerin program dahilinde bu noktaları ilaçladığı belirtildi. Açıklamada sıtma ve benzeri bulaşıcı hastalıkların daha çok sivrisinek türü haşerelerle yaygınlaştığına dikkat çekilirken, özellikle sivrisinek üremesinin olduğu kapalı ve açık alanlar ile su birikintilerinin olduğu havuzların ve rögarların ilaçlandığı ifade edilerek ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam edileceği bildirildi.

(BCT-RFK-Y)



10.05.2017 16:28:01 TSI

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