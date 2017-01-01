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Başkan Toprak'tan Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak Berat Kandilini kutladı.

Başkan Abdurrahman Toprak, "Berat Kandili, sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir.

Berat Kandilinin tüm İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını diler, hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin Berat Gecesini tebrik eder, yüce Allah'tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim" dedi.

(HT-SD-Y)



10.05.2017 16:28:27 TSI

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