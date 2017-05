YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük Kent Konseyinden öğrencilere afete hazırlık ve afet haberleşme eğitimi

Bozüyük Kent Konseyinden öğrencilere afete hazırlık ve afet haberleşme eğitimi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Kent Konseyi Arama Kurtarma ve İlk Yardım Komisyonu ile TRAC Telsizciler Derneği Afet Haberleşme gurubunun ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında ilçede bulunan ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik afete hazırlık ve haberleşme eğitimleri başladı.

Bozüyük Kent Konseyi Arama Kurtarma ve ilk yardım komisyonu başkanı Veli Çelik uygulamaya başladıkları proje hakkında bilgi vererek "Türkiye nüfusunun önemli bölümü 1. ve 2. derecede deprem kuşağında yer almaktadır. Türkiye de son 104 yılda 23 defa 7 ve 7'nin üzerinde deprem meydana gelmiştir. Henüz hafızalarımızdan silinmeyen Gölcük ve Düzce depremlerinde resmi rakamlara göre yaklaşık 17 bin insanımız can kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Depremler ve doğal afetler hayatımızın bir gerçeği. Bu gerçeği yok edemeyeceğimize göre Afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda halkımızı ve çocuklarımızı bilgilendirmemiz ve her türlü afete hazırlıklı olmamız gerektiğinden yola çıkarak TRAC Telsizciler Derneği ile ortak bir proje oluşturduk. Projemiz kapsamında ilçemizde bulunan ortaokul 5.ve 6. sınıf öğrencilerine Afete hazırlık planı ve olası bir deprem anında nasıl hareket edilmesi konusunda bilgi aktardık" dedi.

Uygulanmaya başlanan afet hazırlık ve afet haberleşme eğitimini Bozüyük Kent Konseyi üyesi Veli Çelik ile Trac Telsizciler Derneği'nden Osman Demir ve Murat Sarı gerçekleştirdi. Veli Çelik aile afet planı ve deprem tehlike avı hakkında bilgi verirken tüm öğrencilere evde aile afet planı hazırlamaları için afet hazırlık kılavuzu verdi. Telsizciler derneğinden Osman Demir ise deprem ve büyük afetler sırasında mevcut telefonların çalışmayacağını bu nedenle önemli haberleşmelerin telsizler aracılığı ile yapılabileceğini belirterek " bizim dünya üzerinde telsiz görüşmesi yapamayacağımız hiçbir ülke yoktur. Telsizler sayesinde ülkemizde bulunan her noktaya ulaşıp afetler hakkında bilgi verip yardım isteyebileceğimiz gibi tüm dünya ülkeleri ile de görüşme imkânına sahibiz" dedi. Eğitime Telsizciler Derneği'nden katılan Murat Sarı ise öğrencilere okul bahçesinde bulunan afet haberleşme aracından uygulamalı telsiz haberleşmesi gerçekleştirdi

Kent Konseyi üyesi Veli Çelik bu güne kadar 800'ün üzerinde öğrenciye eğitim verdiklerini belirterek eğitimlerinin belli aralıklarda devam edeceğini belirtti.

(FSİ-Y)



10.05.2017 16:28:57 TSI

NNNN