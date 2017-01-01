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Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında okul öğrencilerinin hazırladığı bilimsel çalışmaları sergiledi.

Fuarın açılışı, Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroglu ve Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya tarafından yapıldı. İlginç projelerin yar aldığı sergiyi gezen Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroglu, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Projelerin işlevlerine ilişkin bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Dülgeroğlu, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini kutladı.

Geleceğin genç mucitleri, fuar kapsamında fizik, kimya, biyoloji, çocuk gelişimi branşlarında hazırladıkları projelerle, göz kamaştırdı. Fuar hakkında açıklama yapan Okul Müdürü Mehmet Cemşi, amaçlarının öğrencilerinin bilime karşı pozitif bir anlayış geliştirmek, araştırmacı ve yorumlayıcı özeliklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

(MT-AKK-Y)



10.05.2017 16:29:29 TSI

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