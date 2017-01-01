YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atletizm şenliği dolu dolu geçti

Atletizm şenliği dolu dolu geçti



(Fotoğraflı)



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - Kredi Yurtlar Kurumu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırladığı "El Ele Projesi" kapsamında Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stadyumda düzenlenen Atletizm Şenliği çeşitli spor etkinlikleriyle gerçekleşti.

Karabük Üniversitesi Ay Yıldızlı Stadyumda iki tur yürüyüş ile başlayan şenlik KYK İl Müdürü Kadir Öztürk ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'in konuşmalarını yapması ile devam etti.

Halat çekme, çuval yarışı, 100 metre kısa koşu, uzun atlama, koordinasyon, bayrak yarışı ve ek atma yarışları gibi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği şenlikte katılımcılara tişört ve şapka hediye edilerek yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Yarışlarda dereceye giren katılımcılara ise ödüllerini KYK İl Müdürü Kadir Öztürk ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin tarafından takdim edildi.

(AÇ-YE-Y)



10.05.2017 16:29:54 TSI

NNNN

