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Kaldırım işgali yapan esnaf uyarıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları işgal eden esnafları uyardı.

Adıyaman'da kapsamlı bir kaldırım işgali denetimine çıkan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dışarıda bulunan eşyaların içeri alınması için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulundu. Mayıs ayı ile birlikte başladıkları kaldırım işgali denetimleri hakkında bilgi veren yetkililer, kaldırımları işgal eden esnafları önce sözlü olarak uyardıklarını, çözüm bulunamaması durumunda yazılı bir ihbarname gönderdiklerini, yine işgalin devam etmesi halinde de Kabahatler Kanununun 5326 Sayılı Kanununun 38. Maddesi uyarınca cezai işlem uyguladıklarını dile getirdi. Kaldırımların vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu da hatırlatan yetkililer, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini belirterek, "Şehir merkezindeki birçok noktada kaldırım işgali konusunda yoğun şikayetler alıyoruz. Vatandaşların rahatlıkla kullanabilmesi gereken kaldırımlar esnaflar tarafından işgal edildiği için halkımız belli noktalarda yol ortasında yürümek zorunda kalıyor. Bundan dolayı başlattığımız çalışmalar kapsamında işgale sebep olan esnaflarımıza gerekli uyarıları yaptık. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



10.05.2017 16:29:58 TSI

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