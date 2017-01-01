Diyarbakır'da şizofren çocuklar tiyatro gösterisi yapacak
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde oyuncuların tamamının şizofren hastalarından oluşan 'Şifa Sahnesi' adlı oyun sergilenecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde 11 Mayıs Perşembe günü saat 13.30'da Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Yenişehir Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği ve şizofreni için farkındalığı sosyalleşerek sağlamak amacıyla 'Şifa Sahnesi' adlı oyun sergilenecek. Normal bir yaşam süren bir bireyin ruh sağlığının bozulmasının ardından bir destek kurumuyla yolunun kesişmesinin konu edildiği oyunda tüm oyuncular şizofreni hastalarından oluşuyor. Halk oyunları ve koro çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte 30 şizofreni hastası görev alacak.
(EK-AKK-Y)
10.05.2017 16:30:36 TSI
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