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25 kursiyer kadın unutulmaya yüz tutmuş Lefke Bezi dokumaya başladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:22
25 kursiyer kadın unutulmaya yüz tutmuş Lefke Bezi dokumaya başladı
25 kursiyer kadın unutulmaya yüz tutmuş Lefke Bezi dokumaya başladı
- Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin;
- "Kaybolmaya yüz tutmuş Lefke Bezini yeniden canlandırdık ve ilk Lefke Bezini yeniden dokumaya başladık"

(Fotoğraflı)

Zuhal Zengin
BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli ve köylerinde ikamet eden 25 kursiyer kadın tarafından Lefke Bezi dokumaya başlandığını bildirdi.
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Osmaneli Belediyesi arasında Lefke Bezi Projesi oluşturulduğunu belirtti. Şahin, "Proje hazırlandığı günden beri çalışmalar devam etmekteydi. Geçtiğimiz günlerde ise Osmaneli Belediyesi, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, Osmaneli Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi işbirliğinde yürütülen 'Lefke Bezi Dokuma Eğitimi' projesi kapsamında Osmaneli ve köylerinde ikamet eden 25 kursiyer kadın tarafından Lefke Bezi dokumaya başlandı. Kaybolmaya yüz tutmuş Lefke Bezini yeniden canlandırdık ve ilk Lefke Bezini yeniden dokumaya başladık. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile oluşturulan bu projenin amacı, unutulan kültürümüzü ilçemize geri kazandırmaktır. Osmaneli ilçemizi tekstil kenti yapmak istiyoruz. Proje kapsamında alınan 11 tane dokuma tezgâhını kurarak kursiyer kadınlarımız keten iplerini tezgâhlara sararak dokuma yapmaya başladı. Burada hedefimiz Osmaneli'ni tekstil merkezi yapmak, ürettiğimiz ürünleri gerek Türkiye içinde gerekse yurtdışına satmak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımıza da güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Kursiyerlerimiz geçmişte ninelerimizin dokuduğu dokuma tezgâhlarını başına geçerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Köşede oturalım eşlerimiz getirsin biz de yiyelim anlayışı değil de biz de üretelim biz de bir şeyler yapalım anlayışıyla kadınlarımız bu kurslara katılarak Lefke bezine can verecekler. Bu projede büyük emekleri olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu proje herkesin takdirini topladığı büyük bir proje oldu. Kadınlarımızın dokuma tezgâhlarında bölgemizin unutulmaya yüz tutmuş Lefke bezine tekrar can verecek olmaları bizleri son derece mutlu etmiştir. İlçemizde bu tür projelerin yaygınlaşmasını bekliyoruz" dedi.
Öte yandan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Teknik danışmanlık yapan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim üyesi Haluk Duğa, kursa katılan 25 kursiyerin dokuma tezgahlarında dokuduğu Lefke bezlerini inceleyerek kurs öğretmeni Gülay Çam DuraK'tan bilgi aldı.
(CKT-Y)

10.05.2017 16:31:49 TSI
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