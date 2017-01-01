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Engelliler şarkılar eşliğinde halay çekti



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte buluşan engelli bireyler şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda 250 adet tekerlekli sandalye, tişört ve baston dağıtımı yapıldı.

Diyarbakır'da Engelliler Hastası kapsamında engelli bireyler ve ailelerine yönelik yemekli bir etkinlik düzenlendi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal'ın eşi Nesrin Bal, Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, engelli bireyler ve aileler katıldı. Etkinliğe gelen vatandaşlar kapıda karanfiller ile karşılandı. Program Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Duaların ardından engelli bireyler şiir ve şarkılar okuyarak hünerlerini sergiledi. Ardından Kayapınar Engelli Merkezi Halk Oyunları ekibi davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Salonda bulunanlar da halaya katılarak engelli bireylere moral verdi. Yemek arasından sonra yüz tekerlekli sandalye, yüz tişört ve elli baston ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Aileler memnun ayrıldı

Altı yaşında engelli çocuk babası Sıtkı Erdoğan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Tekerlekli sandalye dağıtımı için geldiklerini ifade eden Bircan Dolan ise, "Zor işte. Çocuğuma hiç tekerlekli sandalye yakıştırmıyorum ama bide büyüktür olmuyor ona. Çok teşekkür ederiz emeği geçenlere böyle bir şey yaptıkları için" ifadelerini kullandı.



"İnsanlar bütün engelliler için duyarlı olsun"

Etkinliği düzenlemesinde öncülük eden hayırsever Zekiye Allahverdi, şunları söyledi:

"Bütün engelliler için insanlar duyarlı olsun. Bunu yapmışsak, insanları mutlu etmişsek ne mutlu bize. Bence herkes bunlara el atsın. Herkese teşekkür ediyorum."

(EEI-AKK-Y)



10.05.2017 16:32:39 TSI

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