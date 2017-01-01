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İlkadım'dan Çanakkale'ye

- "Bir Destandır Çanakkale" otobüsü ilk seferine başladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen "İlkadım'dan Çanakkale'ye Gezi Programı" kapsamında ilk kafile Başkan Erdoğan Tok tarafından uğurlandı.

İlkadım Belediyesinin Samsunluların hizmetine sunduğu yeni gezi otobüsü haftada iki sefer olmak Çanakkale seferleriyle hizmete başladı. İlkadım Belediyesi tarafından Çanakkale gezilerinde kullanılmak üzere alınan ve "Bir Destandır Çanakkale" adı verilen yeni otobüsü ilk seferinde AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı'nın kadın üyelerini ağırlıyor. 3 gün sürecek gezinin ilk durağı, 600 yıl boyunca dünyaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi olacak. Ardından ecdadımızın dünyaya büyük bir ders verdiği ve kahramanlıkları ile bize bağımsız bir vatan armağan ettiği Çanakkale ve şehitlikler olacak.



Kurtuluşun "İlkadım"ından zaferin son adımına

Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı ve büyük zaferimizin ilk meşalesinin ateşlendiği İlkadım'dan büyük bir kahramanlık öyküsünün yaşandığı Çanakkale'ye sefer düzenlemek üzere İlkadım Belediyesi tarafından temin edilen "Bir Destandır Çanakkale" otobüsü Samsundan hareket ederek Çanakkale'de başta şehitlikler olmak üzere Conk Bayırı Mehmetçik Park Anıtı, Namazgâh Tabyaları ve Çanakkale Deniz Müzesi gibi büyük zaferin yaşandığı o anları hatırlatarak öğretecek toprakları gezdirecek.



"Öncelik genç nesil olacak"

Çanakkale Zaferi gibi bir zaferin dünyada örneklerine rastlamanın çok zor olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım'dan Çanakkale'ye gezi programlarımız çok özel bir anlam taşıyor. Kurtuluş Mücadelesi meşalesinin ateşlendiği İlkadım'dan, büyük bir zaferin yaşandığı Çanakkale'ye düzenlediğimiz seferler, Kurtuluş Mücadelesi hikâyesini yeniden canlandırırcasına bir program oluyor. Çanakkale Zaferi bu büyük milletin bir ve beraber olduğunda vatanın bir karış toprağı için canını hiçe sayarak şehadet şerbeti içmeye hazır olduğunu gösteren en büyük zaferlerden biridir. Bu nedenle özellikle genç nesli bu kutsal topraklara götürerek o ruhu yerin yaşatmak büyük önem taşıyor. Bu düşünce kapsamında sadece İlkadımlı değil bütün Samsunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için bu otobüsü aldık ve ismini 'Bir Destandır Çanakkale' olarak belirledik. İlk seferine çıkan kafilemizi de bizzat uğurlamak istedik" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



10.05.2017 16:34:02 TSI

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