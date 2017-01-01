Başsavcı Alper'in cenazesi Söke'de defnedilecek
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) -Denizli'de geçirdiği trafik kazası ile hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in(48) cenazesi Aydın'ın Söke ilçesi Caferli (Soğucak) köyünde defnedilecek.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi yarın saat 09.30'da Denizli Adalet Sarayı önünde yapılacak resmi tören sonrasında, Aydın ili, Söke İlçesinde bulunan İlyasbey Camiinde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Aydın ili Söke ilçesi,Caferli (Soğucak) Köyünde defnedilecek.
Makam Şoförü Muzaffer Akşehirli'nin cenazesi ise yarın Denizli Hilal Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Çakmak Mezarlığı'na defnedilecek.
Bugün saat 9.00 sularında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile koruma polisi Ramazan Uğur'un içinde bulunduğu makam aracı, Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpışmıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polisi Ramazan Uğur da yaralı olarak kurtulmuştu.
(OD-MB-Y)
10.05.2017 16:35:01 TSI
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