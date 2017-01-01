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Avukatlar tiyatro sahnesinde

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:27
Avukatlar tiyatro sahnesinde
Avukatlar tiyatro sahnesinde

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Barosu avukatları, bu kez duruşma salonunda değil, tiyatro sahnesinde hünerlerini sergilediler. Avukatların tiyatro gösterisi ayakta alkışlandı.
Mersin Barosu Tiyatro Topluluğu, yönetmenliğini Şahdi Özdemir'in yaptığı 'Şeytanca Bir Oyun' adlı tiyatro oyunu ile meslektaşlarının karşısına çıktı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda oyuncuların tamamı avukatlardan oluşurken, tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü.
Oyun sonrasında bir konuşma yapan Mersin Barosu Başkanı Ali Er, oyunu sahneleyen meslektaşlarına, verdikleri olağanüstü emek ve ayırdıkları zaman için teşekkür etti. Mersin Barosu olarak çok yakında çocuk tiyatrosu alanında da Türkiye'de bir ilke ve projeye imza atacaklarını belirten Er, "Çocuklarımızın haklarını eğlenceli bir dil ve görselle anlatan bu yeni tiyatro gösterisi, çok yakın bir zamanda tüm Mersin'imiz de izlemeyen tek bir çocuk ve ailesi kalmayıncaya kadar sahnelenecek" dedi.
Başkan Er, daha sonra oyunda rol alan avukatları kutlayarak plaket ve çiçek takdim etti.
(KYM-Y)

10.05.2017 16:36:36 TSI
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