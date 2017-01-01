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Özel gereksinimli çocuklardan özel gösteriler

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:30
Özel gereksinimli çocuklardan özel gösteriler
Özel gereksinimli çocuklardan özel gösteriler

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar birbirinden eğlenceli gösterileriyle izleyenleri mest ettiler.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Özel İş Uygulama Okulu tarafından hazırlanan programa Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Kadri Şentürk, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik İl Müftü Vekili Ahmet Tokgöz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda engelli öğrencilerin okuduğu okullar hakkında bilgi veren Bilecik Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü İbrahim Aydoğar, özel gereksinimli insanların meselelerini, sıkıntılarını hatırlamanın başarılarının farkına varmanın sadece bir haftanın sınırlarına hapsedilemeyecek kadar önemli olduğunu belirterek, "Bununla birlikte 10-16 Mayıs Özel Gereksinimliler Haftası özel vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, hakların tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu haftaya vesilesiyle bir muhasebe yapılarak gelinen nokta ile hedefler arasındaki mesafe net olarak görülebilmektedir. Bu kapsamda, okullarımızdaki öğrencilerimize temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. '"Özel Eğitimi İyileştirme Projesi" özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere verilen önemin en güzel örneklerinden birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını ve bu gece idrak edeceğimiz Berat Gecemizi tebrik eder, ülkemize, İslam Alemine, insanlığa ve tüm özel gereksinimli vatandaşlarımıza rahat, mutlu ve huzurlu bir ömür dilerim" dedi.
İçinde bulunulan haftanın özel gereksinimli insanların haftası olduğunu belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Biz 19 Temmuz akşamı göreve başladığımız günden itibaren özel gereksinim gerektiren öğrencilerimize yönelik sadece bu haftayla ilgili çalışmalar yapmadık. Çocuklarımız için elimizden geldiğince her konuda yardım etmeye çalışıyoruz. Şunu biliyoruz ki; asıl engel kalp ve kalp gözünün kapalı olmasıdır" dedi.
Konuşmaların ardından özel gereksinimli çocukların hazırladığı birbirinden güzel gösterilerin gösterilmesiyle etkinlik sona erdi.
(CKT-Y)

10.05.2017 16:38:17 TSI
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