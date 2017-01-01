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Şehit asker Fatih Yeniay'ın ismi lisede yaşayacak

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit edilen Fatih Yeniay'ın ismi Adana'da bir liseye verildi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan jandarma er Fatih Yeniay'ın ismi Adana'da Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Sur'da 18 şubat 2016 tarihinde el yapımı patlayıcı araması dönüşünde Ali Bardak Mahallesi yol ayrımında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi için şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın (23) ismi, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Akkapı Mahallesi'nde bulunan Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Genç şehidin fotoğrafları ile özgeçmişi de adı Şehit Fatih Yeniay Ticaret Mesleki ve Anadolu Lisesi olarak değişen okulun koridoruna asıldı.

Okulu ziyaret eden şehidin annesi Fatma ve babası Zeki Yeniay, oğullarının adının bir eğitim yuvasında yaşatılacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek devlet büyüklerine teşekkür etti.

(NPR-Y)



10.05.2017 16:39:35 TSI

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