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AİÇÜ'de 'Hz. Peygamber Algısı ve Sünnetin Dindeki Yeri' Paneli



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Hz. Peygamber Algısı ve Sünnetin Dindeki Yeri temalı panel düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde bulunan Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen 'Hz. Peygamber Algısı ve Sünnetin Dindeki Yeri' adlı programa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri Doç. Dr. İsmail Atun ve Yrd. Doç. Dr. Fuat Karabulut, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Moderatörlüğünü İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Salih Geçit'in yaptığı panelde Doç. Dr. İsmail Al "Hz. Peygamber ve İslam'daki Peygamber Algısı", Yrd. Doç. Dr. Fuat Karabulut 'Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı', başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Programın açılışında konuşan Rektör Karabulut, bir müslüman olarak Kur'an-ı Kerim'in mesajını çok iyi anlamamız gerektiğini söyledi. Rabbimizin bize bir Kur'an gönderdiğine dikkat çeken Karabulut, "Rabbimiz bize bir Kur'an göndermiş, Rabbimiz bunu dileseydi bize bir saniyede de indirebilirdi, bir saatte de indirebilirdi, ama Peygamberimizin hayatında 23 yıllık bir zamana bunu sığdırdı" dedi. Bunun bir hikmetinin olması lazım diyen Karabulut, "Rabbimiz Kur'an- ı Kerimi iki yaprak arasına hapsetmememiz gerektiğini bizlere söylüyor. Yani diyor ki siz Kur'an-ı hayatınıza hâkim kılmadığınız zaman sizin için bir fayda sağlamaz, mesajı böyle okuyorum. Yine bu mesaja baktığımız zaman peygamberimizin hayatının özellikle bizim için örnek bir hayat olduğunu ve bunu tam haliyle tatbik etmemiz gerektiğini bize söylüyor" ifadelerini kullandı.

Allah'a ve resulüne itaat edilmesi gerektiğini savunan Karabulut, "Rabbimiz birçok ayette demiyor mu ki Allah'a ve resulüne itaat edin. Sadece Allah'a itaat edin diyebilirdi ama özellikle onlarca ayette Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Mesela Nisa Suresi 59. Ayette; 'Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve resulüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir' diyor. Ahiret inancı olan bir insanın bilerek kötülük yapmaması lazım" şeklinde konuştu.

'Hz. Peygamber ve İslam'daki Peygamber Algısı' başlıklı konuşmasını yapan Doç. Dr. İsmail Altun ise, Peygamberimizin, Âlemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade etti. Peygamberimize seyyid demekte bir sakınca olmadığını anlatan Altun, "Öyle insanlar var ki Resulallah'a bir takım tezler, görüşler ileri sürerler, müslümanların Peygamberimize gereğinden fazla saygı gösterdiklerini iddia ederler. Şunu bile duyduk ilahiyat fakültelerinde; 'Allahumme salli âlâ seyyidina Muhammed' demek dahi birilerine göre şirktir. Çünkü Peygamberimize seyyid denmez. Bunları ileri sürenler de cehalet ya da bir kasıt var. Kur'an-ı Kerime baktığımız zaman Yüce Rabbimiz Hz. Zekeriya'ya hitaben buyurur ki 'Ey Zekeriya Yahya isminde bir çocuk sana müjdeliyoruz, o seyyid olacaktır'. Yahya Aleyhiselam için seyyid ifadesi kullanılmış. Şirk mi işlenmiş ortak mı koşulmuş bu gibi şeyler tamamen yersiz iddialar. Şunu söylemek istiyorum Peygamber Efendimize seyyid denir arkadaşlar. Allahumme sali ala seyyidina muhhammedin ve ala ali seyidine muhammed demekte bir beis yoktur" diye konuştu.

'Sünnetin Değeri ve Bağlayıcılığı' başlıklı konuşmalarında Yrd. Doç. Dr. Fuat Karabulut, sünnetin dinde ki konumu ile Hz. peygamberin dinde ki konumuyla ilgili bir husus olduğunu dile getirdi. Karabulut, "Günümüzde maalesef alan uzmanlığına riayet edilmeksizin, alan uzmanlığına saygı duyulmaksızın sünnet ve peygamber algısı konusu fütursuzca tartışılıyor. Örneğin Fen Bilimleri ile ilgili konuları tartışırken fizikçi kimyacının alanına çok girmez hatta fizikçi olmalarına rağmen, atom fiziği, katı hal fiziği, genel fizik gibi alanlarda uzman kişiler uzmanı oldukları dalların dışına çıkmamaya çalışır. Ama maalesef son dönemlerde din ile ilgili, peygamber ve sünnet ile ilgili insanlar alan uzmanlığına riayet etmeksizin konuşuyorlar. Usul okumadıklarını, sosyoloji okumadıklarını ve konuştukları birçok şeyin sağlıklı zemine oturmadığını görebiliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Program, soru-cevap kısmının ardından Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özgül'ün panelistlere günün anısına teşekkür plaketi taktim etmesi ile sona erdi.

(AG-AT-Y)



10.05.2017 16:39:54 TSI

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