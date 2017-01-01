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Avrupa Günü "Sanatta Avrupa Sembolleri" etkinliği ile Kutlandı



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GAZİANTEP (İHA) - 9 Mayıs Avrupa Günü Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Sanatta Avrupa Sembolleri" etkinliği ile kutlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet vermekte olan Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi'nde okullara yönelik özel gün etkinliği kapsamında Avrupa Günü temalı workshop atölyeleri düzenlendi. Avrupa Birliği fikrinin oluştuğu gün olarak kabul gören "9 Mayıs Avrupa Günü" etkinliği Şehit Ömer Kılıçoğlu İlkokulu, Tahsin Yentur İlkokulu ve Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesinden yaklaşık 200 öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrenciler gün boyunca Seramik, Mozaik, Ebru, Resim, El Sanatları, Tasarım ve Drama atölyelerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Mozaik Atölyesinde bayrak ve parmak çocuklar motifini mozaikleme, Seramik Atölyesinde rölyef çalışması, Tasarım Atölyesinde Dramatik Kukla ve Karikatür çalışması, El Sanatları Atölyesinde geri dönüşüm ve taş boyama çalışması, Drama Atölyesinde doğaçlama ve skeçler, Resim ve Ebru Atölyelerinde "Avrupa Çocukları" temalı sanatsal çalışmalar yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklara Avrupa Birliği'ni tanıtan çeşitli kitaplar ve kitap ayraçları hediye edildi.

Öğrencilerin çalışmaları Sanat Merkezinde sergilenecek

9 Mayıs günü yaklaşık 200 çocuğun katılımıyla hazırlanan tüm sanatsal çalışmalar bir hafta boyunca Çocuk Sanat Merkezinde sergilenecek. AB Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs günü Gaziantep'te açılan Kitap Fuarına stant bazında katılım sağlandı. Geçtiğimiz yıl da yoğun ilgi gören kitap fuarında, stant ziyaretçilerine Avrupa Birliğini tanıtan çeşitli kitaplar ve kitap ayraçları hediye edildi. AB Bilgi Merkezi standını yaklaşık bin kişi ziyaret etti.

(SD-Y)



10.05.2017 16:40:58 TSI

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