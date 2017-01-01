ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avrupa Günü "Sanatta Avrupa Sembolleri" etkinliği ile Kutlandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:31
Avrupa Günü "Sanatta Avrupa Sembolleri" etkinliği ile Kutlandı
Avrupa Günü "Sanatta Avrupa Sembolleri" etkinliği ile Kutlandı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 9 Mayıs Avrupa Günü Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen "Sanatta Avrupa Sembolleri" etkinliği ile kutlandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet vermekte olan Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi'nde okullara yönelik özel gün etkinliği kapsamında Avrupa Günü temalı workshop atölyeleri düzenlendi. Avrupa Birliği fikrinin oluştuğu gün olarak kabul gören "9 Mayıs Avrupa Günü" etkinliği Şehit Ömer Kılıçoğlu İlkokulu, Tahsin Yentur İlkokulu ve Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesinden yaklaşık 200 öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrenciler gün boyunca Seramik, Mozaik, Ebru, Resim, El Sanatları, Tasarım ve Drama atölyelerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Mozaik Atölyesinde bayrak ve parmak çocuklar motifini mozaikleme, Seramik Atölyesinde rölyef çalışması, Tasarım Atölyesinde Dramatik Kukla ve Karikatür çalışması, El Sanatları Atölyesinde geri dönüşüm ve taş boyama çalışması, Drama Atölyesinde doğaçlama ve skeçler, Resim ve Ebru Atölyelerinde "Avrupa Çocukları" temalı sanatsal çalışmalar yapıldı. Etkinliğe katılan çocuklara Avrupa Birliği'ni tanıtan çeşitli kitaplar ve kitap ayraçları hediye edildi.
Öğrencilerin çalışmaları Sanat Merkezinde sergilenecek
9 Mayıs günü yaklaşık 200 çocuğun katılımıyla hazırlanan tüm sanatsal çalışmalar bir hafta boyunca Çocuk Sanat Merkezinde sergilenecek. AB Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs günü Gaziantep'te açılan Kitap Fuarına stant bazında katılım sağlandı. Geçtiğimiz yıl da yoğun ilgi gören kitap fuarında, stant ziyaretçilerine Avrupa Birliğini tanıtan çeşitli kitaplar ve kitap ayraçları hediye edildi. AB Bilgi Merkezi standını yaklaşık bin kişi ziyaret etti.
(SD-Y)

10.05.2017 16:40:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Şahinbey'e yeni bir sosyal tesis daha yapılıyor
YEREL

ŞAHİNBEY'E YENİ BİR SOSYAL TESİS DAHA YAPILIYOR
Belediye Başkanı Tahmazoğlu Vakıflar Haftasını kutladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU VAKIFLAR HAFTASINI KUTLADI
Fadıloğlu 700 öğrenci ile sağlık için yürüdü
YEREL

FADILOĞLU 700 ÖĞRENCİ İLE SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜ
&quot;Gizli bilgileri cevşende saklamış&quot;
YEREL

"GİZLİ BİLGİLERİ CEVŞENDE SAKLAMIŞ"
&quot;SANKO Üniversitesi tıpta inovasyon buluşmaları 3&quot;
YEREL

"SANKO ÜNİVERSİTESİ TIPTA İNOVASYON BULUŞMALARI 3"
GTB'den porsonellerine ISO 10002 Eğitimi
YEREL

GTB'DEN PORSONELLERİNE ISO 10002 EĞİTİMİ
Başkan Aslan, Vakıflar Haftasını Kutladı
YEREL

BAŞKAN ASLAN, VAKIFLAR HAFTASINI KUTLADI
Efsane markayı bünyesine katan Akınalbella, hızla büyüyor
YEREL

EFSANE MARKAYI BÜNYESİNE KATAN AKINALBELLA, HIZLA BÜYÜYOR
&quot;Mitten Efsaneye Gaziantep&quot; konulu söyleşi
YEREL

"MİTTEN EFSANEYE GAZİANTEP" KONULU SÖYLEŞİ
MHP'den olağan kongre açıklaması
YEREL

MHP'DEN OLAĞAN KONGRE AÇIKLAMASI
İş ve istihdam forumu
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM FORUMU

Genel Sekreter Doğan'dan &quot;Şehitlerimizi Anmak&quot; Konulu söyleşi
YEREL

GENEL SEKRETER DOĞAN'DAN "ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK" KONULU SÖYLEŞİ
GTO'da &quot;Test Belgelendirme&quot; toplantısı
YEREL

GTO'DA "TEST BELGELENDİRME" TOPLANTISI
Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL'DA PLAY-OFF SEVİNCİ
Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Gerçekten inanırsak başarabiliriz&quot;
YEREL

"GERÇEKTEN İNANIRSAK BAŞARABİLİRİZ"
Gaziantep'teki silahlı saldırı
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile umutlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, KALPAR İLE UMUTLU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Konukoğlu'na TSK Mehmetçik Vakfından anlamlı plaket
YEREL

KONUKOĞLU'NA TSK MEHMETÇİK VAKFINDAN ANLAMLI PLAKET
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Belediye Başkanı Tahmazoğlu, &quot;Ecdadımıza layık olmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU, "ECDADIMIZA LAYIK OLMAMIZ GEREKİYOR"
GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda
YEREL

GKV'LİLER OLUF 17 ULUSAL FORMUNDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!