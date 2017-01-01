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Adıyaman'da Vakıflar Haftası kutlamaları başladı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlamalara başlanan Vakıflar Haftası, bu yıl "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Vakıflar Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, kurum çalışanları ile birlikte Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim etti. Vakıflar Haftası münasebetiyle Adıyaman'da gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Bölge Müdürü Palalı'dan bilgiler alan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vakıfların ülke ve toplum nezdinde önemine dikkat çekti. Vakıf kültürünün hayatımızda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Vali Abdullah Erin, "Vakıflar geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. Vakıflar insanlarımıza her alanda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Vakıf kültürü, sosyal yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir" dedi. Gerçekleşen ziyarette, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, bu yıl 8-14 Mayıs tarihleri arasında "Vakıf Medeniyeti ve Kudüs" temasıyla kutlanan Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde ziyaret ettiği Vali Erin'e Kudüs fotoğrafı takdim etti.

(CK-SD-Y)



10.05.2017 16:42:11 TSI

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