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Başkan Ergün de kartlı su sayacı abonesi oldu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:35
Başkan Ergün de kartlı su sayacı abonesi oldu
Başkan Ergün de kartlı su sayacı abonesi oldu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, kullandığı mekanik su sayacının 10 yıllık damga süresini doldurması sebebiyle ön ödemeli elektronik su sayacı abonesi oldu.
Manisa genelinde kartlı su sayacı abone sayısı 124 bine ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün de 10 yaşını doldurmuş mekanik su sayacının yerine Elektronik Kartlı Su Sayacı aboneliğine geçti. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısında kayıt işlemleri gerçekleştirilen Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ile Burak Aslay ile Abone İşleri Dairesi Başkanı Sevinç Deniz eşlik etti. Yönetim Kurulu toplantısında abonelik işlemleri yapılan Başkan Ergün, kartlı su sayaçları konusunda hiçbir ayrım yapılmadan çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, il genelinde 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların elektronik kartlı su sayaçları ile değiştirildiğini belirtti.

Kartlı su sayacı abonelerine yüzde 10 indirim
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye'nin kıt su kaynaklarına sahip olan ülkelerden biri olduğunu belirterek, yer altı su kaynakları ile beslenen Manisa'da da su tasarrufu konusunda çok dikkatli davrandıklarını vurguladı. Başkan Ergün, "İl genelinde içme suyu ihtiyacının büyük bölümü sondaj kuyularından karşılanıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalışmalarımız sürüyor. Gereksiz su sarfiyatının önüne geçilmesi adına Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulamasıyla 10 yıllık damga süresi dolmuş olan sayaçların değişimini gerçekleştiriyoruz. Kıt su kaynaklarının korunması noktasında kayıp kaçağın önüne geçmek adına yaptığımız uygulama gelecek nesillerin hayatını kolaylaştıracak. Ayrıca, kartlı su sayacı hizmetini kullanan vatandaşlarımız suyu yüzde 10 daha ucuz tüketiyor. Hem geleceğimizi hem de vatandaşımızın cebini koruyoruz" dedi.
(SC-Y)

10.05.2017 16:44:04 TSI
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