YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna:

- "Ortak aklı milletimizin hizmetine sunalım"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - GAP Sivil Toplum Zirvesinin lansmanı, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna tarafından gerçekleştirildi.

13-15 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak olan zirvenin tanıtım toplantısına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ile birlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Vali Yardımcısı Fatih Çelikkaya, Vali Danışmanı İbrahim Akgün ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesinde konuşma yapan Vali Tuna, "Terör uzun zamandır halkın üzerine baskı kurmuştur. Sözde özgürlük adına, bölge halkının kendi iradesini kullanmasına izin vermemiştir. Bugün ve 50 yıldan bu yana ilk defa örgüte büyük ve kalıcı darbeler vurulmuştur. Örgütün sadece eylemleri değil aynı zamanda halk üzerinde kurduğu baskı da önemli ölçüde kırılmıştır. Şimdiye kadar görülen hususlardan biri halkın örgüte karşı konuşamaması, düşündüklerini hatta şikayetlerini dile getirememesiydi. Bugün artık bölge halkı böyle bir hayat istemediğini, bu gidişatın sona ermesi gerektiğini özellikle son referandumda dile getirmiştir. Bölge halkı toplum olarak iradesini ortaya koyduktan sonra düşünen, yazan, politika yapan ve huzur isteyen her bireyin bir araya gelerek sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Düzenlenecek olan zirvenin amacına ilişkin de bilgi veren Vali Tuna, "Bu zirvenin amacı bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, kanaat önderlerini ve gençlerimizi, düşünen, yazan, çizen insanlarımızı bir araya getirmektir. Bölgemizin entelektüel sermayesinden daha iyi yararlanmaktır. Bu konuda ortak değerlerimizin bize yol göstereceğini düşünüyoruz. Ve ortak değerlere dayanarak ortak akıl geliştirelim, ortak paydamızı arttıralım. Her birimiz bir taşı yoldan alırsak geniş bir meydan büyük bir ortak alan elde edebiliriz. Bu şekilde hepimizin hayatı çok daha genişler, rahat ve huzurumuz da artar. Sivil Toplum Zirvesi, bu iradenin farkına varılmasını, insanın enerjisinin yıkıcılığa değil, yine insanın hizmetine sunulmasını, bölgenin ve ülkemizin huzuruna ve refahına dönüştürülmesini, aynı amaçla gönüllülüğün geliştirilmesini hedef almaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Güngör Azim Tuna'nın konuşmasının ardından toplantı katılımcıların zirveye ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşmasıyla devam etti.

(Şİ-SD-Y)



10.05.2017 16:44:42 TSI

NNNN

