ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta eski çöplük alanı 11 ayda parka dönüşecek

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:36
Tokat'ta eski çöplük alanı 11 ayda parka dönüşecek
Tokat'ta eski çöplük alanı 11 ayda parka dönüşecek

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta 72 dönümlük arazi üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanının ıslah edilerek park haline dönüştürülmesi için imzalar atıldı.
Yeşilırmak kenarında eski sigara fabrikası karşısında bulunan vahşi çöp alanı ıslah edilerek, park haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında 3 milyon 880 bin TL'ye ihaleyi kazanan firma ile Tokat Belediyesi arasında yapım işi sözleşmesi imzalandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaklaşık 72 dönümlük eski vahşi çöp depolama alanın yapılacak çalışma ile yeşillendirilerek park haline dönüştürüleceğini kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylanan proje kapsamında ihaleyi alan firmanın çöpleri 40 dönümlük bir alanda toplayarak çalışma yapacağına dikkat çeken Başkan Eroğlu,"Toplanan çöpler preslenerek bir işleme tabi tutulacak. Bir kaç katman oluşturularak yağmur sularının tahliye edileceği bir bertaraf kanalı, sıkışan havanın çıkması için bacalar oluşturulacak. Üzeri katmanlar halinde toprakla kapatılacak olan alana fidanlar dikilerek park haline getirmiş olacağız. Böylece çöp alanı tertemiz güzel bir hale gelmiş olacak. Projenin yapım işi 11 ay sürecek" dedi.
İhaleyi alan firmanın Proje Müdürü Veysel Kılıç, eski çöp alanın yeşillendirilerek doğaya kazandırılması suretiyle dönüştürülmüş olacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Eroğlu, firma yetkili ile birlikte yapım işi sözleşmesine imza attı.
(Nİ-UY-Y-)

10.05.2017 16:45:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Arat'tan yapılandırma uyarısı
YEREL

BAŞKAN ARAT'TAN YAPILANDIRMA UYARISI
Niksar'da minik öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL

NİKSAR'DA MİNİK ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Niksar'da vatandaşların 'alkol gözlülüğü' ile imtihanı
YEREL

NİKSAR'DA VATANDAŞLARIN 'ALKOL GÖZLÜLÜĞÜ' İLE İMTİHANI
Down sendromlu gencin vatan sevgisi
YEREL

DOWN SENDROMLU GENCİN VATAN SEVGİSİ
FETÖ şüphelisi firari öğretmen çiftin yakalanması
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ FİRARİ ÖĞRETMEN ÇİFTİN YAKALANMASI
MHP'li Çalışkan'dan, kongre açıklaması
YEREL

MHP'Lİ ÇALIŞKAN'DAN, KONGRE AÇIKLAMASI
Tokat'ta, 41 bin 980 hektar arazi suya kavuşacak
YEREL

TOKAT'TA, 41 BİN 980 HEKTAR ARAZİ SUYA KAVUŞACAK
FETÖ şüphelisi firari öğretmen çift yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ FİRARİ ÖĞRETMEN ÇİFT YAKALANDI

Reşadiye Ülkü Ocaklarından Ahmet Şafak konseri
YEREL

REŞADİYE ÜLKÜ OCAKLARINDAN AHMET ŞAFAK KONSERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!