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Tokat'ta eski çöplük alanı 11 ayda parka dönüşecek



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 72 dönümlük arazi üzerinde bulunan vahşi çöp depolama alanının ıslah edilerek park haline dönüştürülmesi için imzalar atıldı.

Yeşilırmak kenarında eski sigara fabrikası karşısında bulunan vahşi çöp alanı ıslah edilerek, park haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında 3 milyon 880 bin TL'ye ihaleyi kazanan firma ile Tokat Belediyesi arasında yapım işi sözleşmesi imzalandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaklaşık 72 dönümlük eski vahşi çöp depolama alanın yapılacak çalışma ile yeşillendirilerek park haline dönüştürüleceğini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylanan proje kapsamında ihaleyi alan firmanın çöpleri 40 dönümlük bir alanda toplayarak çalışma yapacağına dikkat çeken Başkan Eroğlu,"Toplanan çöpler preslenerek bir işleme tabi tutulacak. Bir kaç katman oluşturularak yağmur sularının tahliye edileceği bir bertaraf kanalı, sıkışan havanın çıkması için bacalar oluşturulacak. Üzeri katmanlar halinde toprakla kapatılacak olan alana fidanlar dikilerek park haline getirmiş olacağız. Böylece çöp alanı tertemiz güzel bir hale gelmiş olacak. Projenin yapım işi 11 ay sürecek" dedi.

İhaleyi alan firmanın Proje Müdürü Veysel Kılıç, eski çöp alanın yeşillendirilerek doğaya kazandırılması suretiyle dönüştürülmüş olacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Eroğlu, firma yetkili ile birlikte yapım işi sözleşmesine imza attı.

(Nİ-UY-Y-)



10.05.2017 16:45:27 TSI

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