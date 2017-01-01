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Yozgat'ta ahşap yakma sanatı ev hanımlarından yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ahşap yakma kursuna ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ahşap yakma kursuna katılan kursiyerler başta Yozgat'ın tarihi mekanları olmak üzere çeşitli resim ve fotoğrafları yakma sanatıyla ahşaba işliyor. Kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ev ekonomisine katkı da bulunuyor.

Ev hanımlarının ahşap yakma sanatına ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Sadık Şenol, kursiyerlerin burada yaptıkları tabloları satarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti. Şenol, kursiyerlerin Yozgat'ın tarihi mekanlarını yakma sanatıyla tablo haline getirdiklerini de belirtti. Kursa katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Selma Şahiner ise burada boş zamanını değerlendirdiğini ifade etti. Şahiner, yaptığı tabloları satarak ev ekonomisine katkıda bulunduğunu da dile getirdi.

12 kursiyerin yer aldığı ahşap yakma kursu 22 Haziran ayına kadar devam edecek.

(BMG-UY-Y-)



10.05.2017 16:44:08 TSI

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