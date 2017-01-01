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Erzurum'da Engelliler Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Erzurum'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Erzurum Valiliği Koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce el emeği sergi açılışı yapıldı.

Yakutiye Kent meydanında düzenlenen sergi açılış törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve eşi Hanımefendi Nilgün Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, kamu kurum temsilcileri, engelliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, engellilerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlbaş, engelliler haftasının farkındalık oluşturması bakımından önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi; '' Bakanlığımızın engelli vatandaşlarımıza yönelik yürüttüğü politikaların bir parçası olarak özel engelli bakım merkezleri açılmıştır. İlimizde halen 3 özel engelli bakım merkezinde 282 engelli vatandaşımız kalmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın aile ortamından ayrılmadan bakımlarının sürdürülebilmesi için "Engelli Evde Bakım Hizmeti" kapsamında, İçinde yaşlılık dolayısıyla kişisel bakımlarını sürdüremeyenlerin de bulunduğu 7 bin 145 engelliye evde bakım hizmeti kapsamında aylık ortalama 7 milyon 112 bin TL ödeme yapılmaktadır. Engellilerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için her ay Büyükşehir Belediyesi havuz sistemi hesabına 104 bin 250 TL aktarılmaktadır. Öte yandan, binalar, kaldırımlar, yaya geçitleri, otoparklar ve toplu taşıma araçlarının engelli ve yaşlıların yardıma ihtiyaç duymadan kullanabilecekleri standartlarda olması konusundaki erişebilirlik hizmetlerinde önemli bir ivme kaydedilmiştir. Erzurum'da Aziziye Palandöken ve Yakutiye'de toplam 625 kurum, engelli erişebilir ligi konusunda denetimden geçirilmiştir. Ayrıca 275 toplu taşıma aracının denetimi yapılmıştır. Engelliler haftası dolayısıyla, engellilik olgusu karşısında milletçe daha sorumlu, daha bilinçli ve daha duyarlı olma zorunluluğumuz olduğunu hatırlatıyor, başta valiliğimiz olmak üzere etkinliğe emeği geçelere teşekkür ediyor, engelliler haftasını kutluyorum''

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız da engelliler haftasında öğrenme şenliğinin yapıldığını anımsatarak öğrenme şenliklerinin 2013 yılında hayata geçirildiğini anımsattı.

Yıldız, şunları söyledi: '' Öğrenme Şenliği, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür. Öğrenme Şenliği, bireylerde kendilerini geliştirme konusunda merak ve istek uyandırarak, öğrenmenin eğlenceli, yönünün fark edilmesini ve bireylerin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. Hayat boyu öğrenmeye katkı sağlayan herkese teşekkür ederim''

ESKİ ÇOCUK OYUNLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise Engelliler Haftası ve Öğrenme Şenliğinin bir arada yapıldığını anımsatarak, programa emeği geçenleri kutladı.

Engellilerin başlarının tacı olduğunu belirten Azizoğlu, 'Hem Engelliler haftasını hem de öğrenme şenliğini güzel bir günde, güzel bir havada kutluyoruz. Muhakkak ki engelliler bizim başımızın tacıdır. Devletin bütçesinden gerektiği kadar fon ayrılması, engellilerin herkes gibi rahat ve sıkıntı çekmeden yaşaması sosyal ve hukuk devletinin bir gereğidir. Engellilere, belediye otobüslerinden yaralanması için kaynak aktarılması, evde bakım hizmeti verilmesi, bakım ve rehabilite hizmetleri bu alandaki çalışmalarından bir kaçıdır. İnşallah kimse engelli olmaz, engelli olanlarda engelliliğini en aza indirecek tedbirleri alırız. Bugün aynı zamanda Beraat Kandili, kandilimizinde hayırlı olmasını diliyor, etkinliğe katılanlara teşekkür ediyorum'' dedi.

Konuşmaların ardından Yakutiye Halk Eğitim Merkezi çocuk folklor ekibi halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Azizoğlu, Hanımefendi Nilgün Azizoğlu ve beraberindekiler, stantları dolaşarak, el sanatları hakkında bilgi aldılar. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Azizoğlu, engelli vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Özellikle eski çocuk oyunları topaç, aşık, misket ve ip atlama ilgili tanıtım standardına ilgi gösteren Vali Azizoğlu ve bürokratlar, aşık atarak, çocukluk günlerini yad etme imkanı buldu.

Oldukça renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, vatandaşlardan tam not aldı.

(ERZ-AT-Y)



10.05.2017 16:47:27 TSI

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