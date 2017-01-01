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Kilis'te hükümlü çocuklara bisiklet dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, "Madde Kullanan Kişilerin Sportif Faaliyetlere Yönlendirilmesi" projesi kapsamında denetimli serbestlik cezası alan madde bağımlısı çocuklara bisiklet dağıtıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen "Madde Kullanan Kişilerin Sportif Faaliyetlere Yönlendirilmesi" projesi çerçevesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki 15-17 yaşındaki hükümlü çocuklara Kilis Adliyesinde bisiklet dağıtıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, "Bu projenin amacı insanların bisiklete binmesi ve sağlıklı bir birey olması. İnşallah bu proje çocuklarımız için faydalı olur. Çocuklarımızın eğitimlerini çok önemsiyoruz. Geçmişte yaşananları unutmak, onları kötü bir hatıra olarak sayıp, bu tür konularda bir daha bizim karşımıza gelmemelerini diliyorum" dedi.

Asker, çocuk ve gençlerin madde kullanımdan uzaklaşması için eğitim ve sportif faaliyetlerle iç içe olmaları gerektiğini sözlerini ekledi.

(MAD-SD-Y)



10.05.2017 16:47:33 TSI

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