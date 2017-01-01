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Adilcevaz'da sulama kanalı yenileme çalışması

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:39
Adilcevaz'da sulama kanalı yenileme çalışması
Adilcevaz'da sulama kanalı yenileme çalışması

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ilçede sulama kanalı yenileme çalışmalarına başladı.
İlçenin Kaleboynu Mahallesinde bulunan Baraj mevkiinde başlanan sulama kanalı yenileme çalışmaları ile Kaleboynu ve Orta mahallerde yaşanan sulama suyu sıkıntıları giderilecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılan çalışmalarla vatandaşların sulama suyu sıkıntılarını gidereceklerini ifade ederek, "İlçemiz Baraj mevkiinde mevcut durumda bulunan ve tahrip olmuş sulama kanalını yeniden elden geçirip daha geniş ve yükseklikte yeniden inşa ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Başlatılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 2 bin 700 metre civarında kanal çalışması yapacağız. Çalışmalarımızın bir kısmı kapalı sistem kanallar olacak. İnşallah bu çalışmalar sonucunda ilçemizdeki sulama suyu sıkıntılarını büyük ölçüde gidermiş olacağız" dedi.
(MSA-Y)

10.05.2017 16:48:27 TSI
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