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Annelere büyük jest



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'Anneler Günü'nde ziyaretçiler, anneler için özenle seçilen rengarenk çiçekleri ve saksıları kendi elleri ile dikebilecek, aynı zamanda sevgi dolu mesajlarını iletebilecekler.

Her özel günde gerçekleştirdiği etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Bulvar AVM, Anneler Günü'ne özel fark oluşturan bir etkinlik hazırladı. "Tüm Anneler İçin Çiçekler Bizden, Onu Anlamlı Kılmak İçin Kendi Ellerinizle Dikmek Sizden" sloganı ile ziyaretçilerini Anneler Günü çiçek yapım atölyesine davet eden Bulvar AVM, bu anlamlı etkinliği tüm Samsunlulara ücretsiz olarak sunacak. Etkinlik, 12-13 Mayıs tarihlerinde 14.00-18.00 saatleri arasında meydan-avlu alanında (geçiş noktası) Anneler Günü'ne özel olarak kurulacak alanda gerçekleştirilecek.

Bulvar AVM'den kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, "Ayrıca, Anneler Günü'nde AVM mağazaları güne özel, avantajlı kampanyalar ve fırsat dolu seçenekler sunacak. Kampanyalar arasında; 500 TL ve üzeri alışverişlere çanta hediyesi, 90 TL ve üzeri alışverişlere parfüm hediyesi, 100 TL ve üzeri alışverişlere çantalarda yüzde 50 indirim, 300 TL alışverişlere 100 TL hediye çeki, 150 TL'ye 50 TL hediye çeki gibi birçok avantajlı kampanya giyim, ayakkabı, teknoloji ve kozmetik mağazalarında en güzel anneler günü hediyesi için ziyaretçilerine avantajlı alternatifler sunuyor" denildi.

(SAM-SLH-Y)



10.05.2017 16:49:12 TSI

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