YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelliler şarkılar söyleyip, halay çekti

Engelliler şarkılar söyleyip, halay çekti



(Fotoğraflı)



Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da engelliler, Rabia meydanında şarkılar söyleyip, halay çekerek eğlendi.

Şanlıurfa'da Engeliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Zihinsel Engeliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği tarafından organize edilen etkinlikte engelliler, Rabia Meydanında şarkı söyledi, arkadaşları ise şarkılara eşlik ederek eğlendi. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenerek engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Zihinsel Engeliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, engeliler çaldıkları davul, zurna eşliğinde arkadaşlarını eğlendirdi. İlk olarak kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte, engeliler, Haliliye ilçesinde bulunan Rabia Meydanında toplandı. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli öğrenciler, çeşitli gösteriler düzenledi. Engelli öğrenciler davul zurna eşliğinde şarkı söyleyip, halay çekerek eğlendi.

(BB-SD-Y)



10.05.2017 16:52:05 TSI

NNNN

