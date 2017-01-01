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Fadıloğlu 700 öğrenci ile sağlık için yürüdü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:43
Fadıloğlu 700 öğrenci ile sağlık için yürüdü
Fadıloğlu 700 öğrenci ile sağlık için yürüdü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Orhan Erkılıç
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te spor anlamında 7'den 70'e her kese katkı sağlayan Şehitkamil Belediyesi, 10 Mayıs Dünya hareket günü etkinliği çerçevesinde ''Bir adımda sen at'' projesi kapsamında 700 öğrenci ile birlikte sağlık için yürüdü.
Şehitkamil Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen, 6 paydaş okuldan 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen 10 Mayıs Dünya hareket günü kapsamında öğrenciler hem yürüdü hem de doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Dülük tabiat parkı içerisinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'ninde katıldığı yürüyüşün sonunda öğrenciler açma germe hareketleri ile antrenörler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.
Projeyi gerçekleştirerek sağlıklı nesiller için yürümenin ve spor yapmanın önemine değinmeye çalıştıklarını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu asıl amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Nerede hareket var orada bereket var diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle sağlıklı nesiller için bir adımda sen at organizasyonunda bize destek veren il sağlık müdürlüğümüze, milli eğitim müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Tabi bu organizasyonun dışında özel bir günü birlikte yaşıyoruz. 10 Mayıs Dünya Hareket gününü bugün sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Nerede hareket orada bereket var. Sizler gibi enerji dolu bu yavrularımızın bundan sonraki yaşantısında da sağlıklı olarak büyüyebilmesi için nelere dikkat edilmesi hususunda hocalarımız sizlere gerekli eğitimleri verdiler. Gönül isterdi ki bütün okullarımızı bu organizasyona dahil edelim ama sizlerde kabul edersiniz ki ancak bu kadar kişinin sevk ve idaresini gerçekleştirebiliyoruz. Bizim buradaki asıl amacımız bir farkındalık oluşturabilmek. Sizlerin akademik başarısının yanında sağlıklı nesiller olarak bizden sonraki dönemlerde bu millete hizmet etmenizi sağlamak ama vücut sağlığınız olmazsa ruh sağlığınızın yerinde olması söz konusu değildir. Vücut sağlığınızı korumak adına da bizim bu elimizdeki pankartları gördüğünüz gibi sağlığını koru, dengeli beslen, düzenli oyu, harekete geç, adım at gibi bu söylemleri hayatınızda gerçekleştirdiğiniz müddetçe inşallah bizlerden sonra sağlıklı nesiller olarak bu millete hizmet edersiniz diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

10.05.2017 16:52:48 TSI
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