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Büyük Birlik Partisi'nden, Sivas Belediyesi'ne tepki

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:44
Büyük Birlik Partisi'nden, Sivas Belediyesi'ne tepki
Büyük Birlik Partisi'nden, Sivas Belediyesi'ne tepki

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Sivas Belediyesi'nin çeşitli konularda önceki yönetimi suçladığını belirterek, "Belediye başkanı Sivas'ın elzem sorunlarını çözmek yerine kişiye özel imar tadilatlarına devam etmekte ve sıkıştığında geçmiş yönetime sataşmaktadır" dedi.
BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut parti binasında düzenlediği basın toplantısında Sivas Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları devam ederken, "Defolu Borular Değişiyor" başlıklı haberine tepki gösterdi.
Haberin yapılış üslubunun maksadını aştığını söyleyen Bulut,"Bu boruların ihale yöntemiyle alındığı ve ihale dosyasında bir eksiklik varsa ihaleyi yapanların bu zarar ve ziyanı karşılaması için gerekli işlemi yapması gerektiğini. Tespit ettiğiniz suç bir suç ve suçlu varsa hukuk çerçevesinde gerekeni yaparsınız" şeklinde konuştu. Bulut, haberin içeriğinde 'Sivas Belediyesi'nin 2011 yılında standartlara uygun boru kullanmadığı' yönünde ifadeler yer aldığını ve o dönemde başkanlık görevini BBP'li Doğan Ürgüp'ün yürüttüğünü belirterek,"Sivas kamuoyu adına soruyoruz. Kamu İhale Kanunu çerçevesinde belediye personelimizce ihale yöntemiyle alınan içme suyu borularının ihale dosyasında bir eksiklik tespit ettiniz mi? Ettiyseniz bunları kamuoyuyla paylaşır mısınız? Kurumda iç denetim yapan biriminizi haberdar ederek konunun araştırılmasını istediniz mi? Kurum müfettişleri hangi personellerin kabahatlerinden dolayı savunmasını almıştır? Bu savunmalar neticesinde kim ya da kimler kurumu zarara uğratmaktan suçlu bulunmuştur? Kusur nedir Sami bey açıklar mısınız?" dedi.
Buluti Belediye Başkanı Aydın'ın sürekli başka konularda da önceki yönetimi suçladığını ifade ederek,"Belediye başkanı Sivas'ın elzem sorunlarını çözmek yerine kişiye özel imar tadilatlarına devam etmekte ve sıkıştığında geçmiş yönetime sataşarak Türkiye siyasetinin en büyük hastalığına yakalanmış durumda. Sivas'ın ana muhalefet partisi dönemini kastederek hedef saptırmaya çalışmaktadır. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. BBP'ye sataşarak başarısızlığını gölgelemek ve kendi partisi içerisinde elini güçlendirmek istiyorsa bilmeli ki kaybeden taraf kendisi olacaktır. Velhasıl Sami bey, bu sataşmalarla vakti harcamak yerine işinize bakın lütfen." diye konuştu.
(UY-Y-)

10.05.2017 16:53:11 TSI
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