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Yerel yönetimi yerinde öğrendiler



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Fatih İlk Okulu ve İstiklal İlkokulunun 4. Sınıfı öğrencileri Yerel Yönetimler konusu yerinde öğrendi.

Nazilli Belediyesini ziyaret eden 4. Sınıf öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde Nazillili Belediyesindeki birimleri tek tek ziyaret ederek birimler hakkında bilmediklerini öğrendi. Tüm birimleri gezen öğrenciler daha sonra Nazilli Belediyesi Meclis salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın Özel Kalem Müdürü Engin Tulumbacı'dan Belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldılar. Nazilli Belediyesine gelmeden önce ve belediye hizmet binasındaki birimleri gezerken hazırladıkları ve kafalarına takılan soruları yine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın adına Özel Kalem Müdürü Engin Tulumbacı yanıtladı.

Miniklerin sorularına samimiyetle ve açıklayıcı şekilde yanıtlandıran Müdür Tulumbacı, Belediyecilik ve yerel yönetimlerle ilgili bilgilendirmelerin yanı sıra Başkan Alıcık'ın çocuklara, gençlere ve eğitime verdiği önemi vurgulayarak Nazilli Belediyesinin bu konularda yaptığı çalışma, proje yardım ve destekleri hakkında da açıklamalar yaptı.

(MB-Y)



10.05.2017 16:54:20 TSI

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