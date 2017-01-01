YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERÜ Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri önlük giydi

ERÜ Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri önlük giydi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından '14 Mayıs Eczacılık Bayramı' etkinlikleri kapsamında 'Önlük Giyme Töreni' düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin ve Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Narin, eczacılık mesleğinin usta, çırak ilişkisine dayandığı söyledi.

Prof. Dr. Narin, "Fakültemiz çok yeni olmasına rağmen temel alt yapısı tamamlanmıştır.Aynı zamanda fakültemiz 2016 yılında tam akredite edilmiştir. Bu hızlı gelişimde emeği geçen eski dekanlarımıza, üniversite yönetimine, öğretim elemanlarımıza, maddi ve manevi desteği ile her zaman yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Muhammet Güven'e şükranlarımızı sunuyoruz. Eczacılık bilimdir, eczacılık sanattır. Bu sanatı en iyi bir şekilde icra edebilmek için elimizde olan bilgileri siz öğrencilerimize sunmaktayız. Eczacılık mesleği usta, çırak ilişkisine dayanır. Bu nedenle stajlarınız çok önemlidir. Ustalıklarını bize aktaran, stajlara katkıda bulunan tüm eczacılarımıza ve eczacı odamıza teşekkür ediyoruz. Bugün giydiğiniz beyaz önlüğün saflığını ve temizliğini sizden sonra gelecek nesillere de tertemiz teslim edeceğinizden şüphemiz yoktur" diye konuştu.

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ise konuşmasında eczacılık öğrencilerini meslektaş olarak gördüklerini kaydetti.

Ulutaş, "14 Mayıs Eczacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde dekanlığımız ile birlikte çok güzel etkinlikler düzenledik. Uzun zamandan beri bu organizasyonları birlikte yürütüyoruz ve bundan oda olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler öğrencilerimizi meslektaşlarımız olarak görüyoruz. Şimdi hocalarımıza emanetler.Sonrada bizlere emanet olacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından birinci sınıf öğrencilerine önlük giydirildi.

Etkinlik sınıflarda dönem birincisi, ikincisi ve üçüncülerine teşekkür belgesi verilmesiyle son buldu.

(SK)



10.05.2017 16:56:01 TSI

NNNN

