Bozkurt'ta anasınıfı öğrencilerinden anlamlı etkinlik
(Fotoğraflı)
İbrahim Şahin Demir
KASTAMONU (İHA) - Bozkurt Anaokulu öğrencileri, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla Postaneden annelerine mektup gönderdiler.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde yazdıkları mektuplarını Bozkurt PTT şubesinden postaya vererek annelerine sürpriz yapacaklar. Bozkurt Anaokulu Müdürü Fatih Düzce, öğrencilerin Anneler Günü nedeniyle annelerine duyduğu sevgi ve özlemlerini yazdıkları yazılar ve kendi çizdikleri resimlerle anlatarak, bugün postaya verdiklerini söyledi. Düzce, öğrencilerin yazdığı mektupların annelerine ulaştığında anneleri büyük sürprizler beklediğini belirtti. Postaneye gelerek annelerine mektup gönderen minik öğrencilere çikolata-kek ikram eden Bozkurt PTT Şubesi Müdürü Sinem Canbaz ise, meraklı bakışlarla etrafı inceleyen minik öğrencilere PTT'nin işleyici hakkında bilgiler verdi.
(Vİ-GY-Y)
10.05.2017 16:56:42 TSI
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