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Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 111 bin 668 araç bulunuyor

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:47
Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 111 bin 668 araç bulunuyor

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mart ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 111 bin 668 aracın bulunduğu açıklandı.
TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Mart ayı sonu itibarıyla Nevşehir'de trafiğe kayıtlı 111 bin 668 aracın bulunduğu açıklandı. TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'de 67 bin 996, Aksaray'da 114 bin 923, Niğde'de 98 bin 430 ve Kırşehir'de ise 64 bin 275 aracın Mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı olduğu bildirildi.
(COŞ-SK)

10.05.2017 16:57:02 TSI
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