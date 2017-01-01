İzmit Belediyesi 4 bin paket kandil simidi dağıttı
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KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşlara 4 bin paket kandil simidi dağıttı.
İzmit Belediyesi her kandilde olduğu gibi Berat Kandil'inde de vatandaşların kandilini kutlamayı unutmadı. Fevziye, Zincirlikuyu, Mehmet Ali Paşa Camileriyle Belsa önünde kandil simidi dağıtan İzmit Belediyesi'nin bu uygulaması vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Belsa önündeki kandil simitlerinin dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev de katılarak vatandaşların Berat Kandillerini tebrik etti.
(GY-Y)
10.05.2017 16:58:03 TSI
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