Manavgat'ta motosiklet sürücülerine kask jesti
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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücüleri için Jandarma tarafından eğitim semineri düzenlendi. Jandarma ekipleri seminer sonunda ise 40 sürücüye ücretsiz kask dağıttı.
Manavgat'a bağlı turizm beldelerinden birisi olan Çolaklı'da, trafik haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücüleri içiniİlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim semineri düzenlendi. Temel trafik kulları, koruyucu başlık ve teçhizat konulu seminere katılan sürücülere, eğitim sonunda 40 adet kask dağıtıldı.
(SM-
10.05.2017 16:58:18 TSI
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